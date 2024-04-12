Федякова Таисия Стефанова
Место рождения
Дата рождения06.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1913
Отец: Федяков Стефан Федоров
Мать: Федякова Иулия Карпова
ГАСО ф6 о17 6-7 октября 1913г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулиания Карпова, оба православные Восприемники: Береховского села крестьянская в... Показать все
Смерть
Неизвестно