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Федякова Таисия Стефанова

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

06.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1913

Отец: Федяков Стефан Федоров

Мать: Федякова Иулия Карпова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 6-7 октября 1913г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулиания Карпова, оба православные Восприемники: Береховского села крестьянская в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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