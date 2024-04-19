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Дёкина Тимофеева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955

Отец: Дёкин Николай Ильич

Мать: Дёкина-Диордиева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
10.08.1975

Дочь: Галкина Тимофеева Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.12.1980

Дочь: Дзантиева Тимофеева Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.11.1994

Дочь: Угарова Дарья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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