Дёкина Тимофеева Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955
Рождение ребёнка
10.08.1975
Дочь: Галкина Тимофеева Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.12.1980
Дочь: Дзантиева Тимофеева Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.11.1994
Дочь: Угарова Дарья Владимировна
Отец ребёнка: не указан