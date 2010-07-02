Полюдова (Овчинникова) Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова (Овчинникова) Вера Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1915

Дата смерти

02.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1915

Отец: Полюдов Афанасий Федотович

Мать: Полюдова Христина Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1934

Дочь: Херсонская Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Овчинников Константин

Рождение ребёнка
14.10.1935

Сын: Овчинников Юрий Константинович

Отец ребёнка: Овчинников Константин

Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Овчинников Лев Константинович

Отец ребёнка: Овчинников Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Константин

Смерть
02.07.2010
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