Полюдова (Овчинникова) Вера Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1915
Дата смерти02.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1915
Рождение ребёнка
07.05.1934
Дочь: Херсонская Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Овчинников Константин
Рождение ребёнка
14.10.1935
Сын: Овчинников Юрий Константинович
Отец ребёнка: Овчинников Константин
Рождение ребёнка
15.10.1938
Сын: Овчинников Лев Константинович
Отец ребёнка: Овчинников Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2010