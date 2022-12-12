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Поташов Анатолий Игоревич
Поташов Анатолий Игоревич
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
10.04.1992
Пол
Мужской
Отец
Поташов Игорь Анатольевич
1967 г.р.
Мать
Поташова (Сырцова) Елена Анатольевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1992
Отец:
Поташов Игорь Анатольевич
Мать:
Поташова Елена Анатольевна
Омск
, город Омск, Омская область
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