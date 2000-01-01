Хожалова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1893
Отец ребёнка: Хожалов Фрол Алексеевич
Малая Слобода Кумзерская волость, Кадниковский уезд (на 1914)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Фроловна
Отец ребёнка: Хожалов Фрол Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровкова Мария Фроловна
Отец ребёнка: Хожалов Фрол Алексеевич
Смерть
Неизвестно