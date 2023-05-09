Мукамбетов Иралей Нуралеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мукамбетов Нуралей
Рождение ребёнка
26.02.1957
Сын: Мукамбетов Ядекар Иралеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абусева Минжиян Иралеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мукамбетов Зуфар Иралеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мукамбетов Яхварь Иралеевич
Смерть
Неизвестно