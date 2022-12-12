Фахриямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шамсизигана Шагимарданова
Отец ребёнка: Шагимардан Гальмитдинов
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Шагимардан Гальмитдинов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Шагимардан Гальмитдинов
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Шагимардан Гальмитдинов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно