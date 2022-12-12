Фахриямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахриямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шамсизигана Шагимарданова

Отец ребёнка: Шагимардан Гальмитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Бадритдин Шагимарданов

Отец ребёнка: Шагимардан Гальмитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гарифулла Шагимарданов

Отец ребёнка: Шагимардан Гальмитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Калимулла Шагимарданов

Отец ребёнка: Шагимардан Гальмитдинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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