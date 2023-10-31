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Кокорина Васса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кокорина Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Бракосочетание
До 1835

Муж: Кокорин Тимофей Прокопьев

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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