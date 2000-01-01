Коновалов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Коновалов Антон

Мать: Коновалова Ольга

Военная награда
15.02.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Матрёна (Мотя)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Матрёна (Мотя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Николай

Мать ребёнка: Коновалова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Наталья

Мать ребёнка: Коновалова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Мария

Смерть
1985
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