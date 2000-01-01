Коновалов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Коновалов Антон
Мать: Коновалова Ольга
Военная награда
15.02.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Матрёна (Мотя)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Николай
Мать ребёнка: Коновалова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Наталья
Мать ребёнка: Коновалова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Мария
Смерть
1985