Золото Мануил Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1902
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Крещение
09.06.1902
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-80. | Godparents:Пономаря Георгия Филиппова сын-Мануил и дочь- Анастассия
Смерть
Неизвестно