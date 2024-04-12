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Золото Мануил Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1902

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Крещение
09.06.1902
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-80. | Godparents:Пономаря Георгия Филиппова сын-Мануил и дочь- Анастассия
Смерть
Неизвестно
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