Закир Кавиев
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рождения1889
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1924
Мать ребёнка: Загида Мухаметфаязовна
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Загида Мухаметфаязовна
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
20.03.1932
Мать ребёнка: Загида Мухаметфаязовна
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Смерть
1943