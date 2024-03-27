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Закир Кавиев

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1889

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1924

Сын: Кавиев Рафкат Закирович

Мать ребёнка: Загида Мухаметфаязовна

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1929

Сын: Кавиев Загир Закирович

Мать ребёнка: Загида Мухаметфаязовна

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Кавиев Анвар Закирович

Мать ребёнка: Загида Мухаметфаязовна

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Смерть
1943
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