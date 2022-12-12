Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1809 ст.

Сын: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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