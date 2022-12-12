Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1809 ст.
Сын: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Гаврилович
Смерть
Неизвестно