Зиброва (Ивашкина) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиброва (Ивашкина) Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1914 ст.

Дата смерти

22.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1914 ст.

Отец: Ивашкин Петр Федорович

Мать: Ивашкина Матрона Сергеевна

Место жительства
1914
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.07.1941

Сын: Еремеев Петр

Отец ребёнка: Еремеев Павел Павлович

Рождение ребёнка
01.03.1950

Дочь: Зиброва Татьяна

Отец ребёнка: Зибров Илья Матвеевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Еремеев Борис

Отец ребёнка: Еремеев Павел Павлович

Рождение ребёнка
23.11.1954

Дочь: Зиброва Лидия

Отец ребёнка: Зибров Илья Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зибров Илья Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Павел Павлович

Смерть
22.04.2000
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