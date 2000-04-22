Зиброва (Ивашкина) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1914 ст.
Дата смерти22.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1914 ст.
Отец: Ивашкин Петр Федорович
Место жительства
1914
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.07.1941
Сын: Еремеев Петр
Отец ребёнка: Еремеев Павел Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1950
Дочь: Зиброва Татьяна
Отец ребёнка: Зибров Илья Матвеевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Еремеев Борис
Отец ребёнка: Еремеев Павел Павлович
Рождение ребёнка
23.11.1954
Дочь: Зиброва Лидия
Отец ребёнка: Зибров Илья Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2000