Димешова Параскева Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минаев Абрам
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Димешов Иван Михеев
Рождение ребёнка
21.10.1885
Дочь: Гришина (Демешева) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Димешов Иван Михеев
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Димешов Иван Михеев
Смерть
Неизвестно