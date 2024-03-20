Димешова Параскева Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДимешова Параскева Абрамова

Димешова Параскева Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минаев Абрам

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демишев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Димешов Иван Михеев

Рождение ребёнка
21.10.1885

Дочь: Гришина (Демешева) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Димешов Иван Михеев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Демешов Яков Иванович

Отец ребёнка: Димешов Иван Михеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.