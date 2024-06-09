Михалькевич Ярослав Мечеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалькевич Ярослав Мечеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Михалькевич (Масловская-Жиганова) Лариса Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.02.2012

Сын: Михалькевич Владислав Ярославович

Мать ребёнка: Михалькевич (Брилевская) Светлана Игоревна

Рождение ребёнка
21.05.2020

Сын: Михалькевич Леонид Ярославович

Мать ребёнка: Михалькевич (Брилевская) Светлана Игоревна

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