Михалькевич Ярослав Мечеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1985
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.2012
Сын: Михалькевич Владислав Ярославович
Мать ребёнка: Михалькевич (Брилевская) Светлана Игоревна
Рождение ребёнка
21.05.2020
Сын: Михалькевич Леонид Ярославович
Мать ребёнка: Михалькевич (Брилевская) Светлана Игоревна