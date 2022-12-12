Панин Иосиф Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти20.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С по 10.02.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван Ошским ГВК, Киргизская ССР, Ошская обл., г. Ош. В звании красноармейца служил стрелком в 1 роте 1270 стрелкового полка 385 стрелковой дивизии. В февр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Анна Алексеевна
Смерть
20.08.1982
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область