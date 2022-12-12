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Панин Иосиф Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

20.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С по 10.02.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван Ошским ГВК, Киргизская ССР, Ошская обл., г. Ош. В звании красноармейца служил стрелком в 1 роте 1270 стрелкового полка 385 стрелковой дивизии. В февр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Анна Алексеевна

Смерть
20.08.1982
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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