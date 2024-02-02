(Осипова) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осипова) Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1887 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Дубов Александр Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Емельян (Емеле)

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Емельян (Емеле)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Емельян (Емеле)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубов Владимир Старший Емельянович

Отец ребёнка: Иванов Емельян (Емеле)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Емельян (Емеле)

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