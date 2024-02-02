(Осипова) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1887
Сын: Дубов Александр Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Емельян (Емеле)
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Емельян (Емеле)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Емельян (Емеле)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубов Владимир Старший Емельянович
Отец ребёнка: Иванов Емельян (Емеле)
Бракосочетание
Неизвестно