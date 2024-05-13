Рауза (Роуза) 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рауза (Роуза)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Әхмәтгәрәй (Ахметгарай) Нуретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Әхмәтгәрәй (Ахметгарай) Нуретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Әхмәтгәрәй (Ахметгарай) Нуретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсутдинов Әхмәтгәрәй (Ахметгарай) Нуретдинович

Смерть
Неизвестно

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