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Смирнов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1934

Дочь: Лопаткина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Егоровна

Кощеево, Арханская волость, Весьегонский уезд
Военная служба
?.07.1941
Кольцово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Пропал безвести в годы ВОВ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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