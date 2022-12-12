Смирнов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Смирнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1934
Дочь: Лопаткина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Егоровна
Кощеево, Арханская волость, Весьегонский уезд
Военная служба
?.07.1941
Кольцово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Пропал безвести в годы ВОВ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно