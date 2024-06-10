Конюков Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1973
Отец: Конюков Петр
Мать: Конюкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конюкова Марина Павловна
Рождение ребёнка
29.10.1998
Сын: Конюков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Конюкова Марина Павловна