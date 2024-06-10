Конюков Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюков Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1973

Отец: Конюков Петр

Мать: Конюкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конюкова Марина Павловна

Рождение ребёнка
29.10.1998

Сын: Конюков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Конюкова Марина Павловна

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