Коробейникова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1907
Дочь: Кулагина Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Коробейников Матвей Федорович
Бугрыш, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916
Причина смерти: умерта от тифа