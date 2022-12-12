Коробейникова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1907

Дочь: Кулагина Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Коробейников Матвей Федорович

Бугрыш, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Матвей Федорович

Смерть
1916
Причина смерти: умерта от тифа
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