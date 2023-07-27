Бежанова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Ап
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Бежанов Игорь Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бежанов Игорь Викторович

Рождение ребёнка
12.01.1984

Сын: Пугачёв (Бежанов) Евгений Игоревич

Отец ребёнка: Бежанов Игорь Викторович

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