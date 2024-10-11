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Корабельников Трофим Алексеевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
Неизвестно
Восприемник
29.04.1882 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.145.Л.197об-198 родился Яков у Ф.Г.Леньшина воспр.:Трофим Алексеевич Корабельников и Иноземцева
Бракосочетание
15.06.1884 ст.

Жена: Корабельникова (Аксёнова) Мария Михайловна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
брак: Трофим Алексеевич Корабельников 20/ Мария Михайловна 20, дочь умершего кр. Михаила Александровича Аксёнова.
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: (Корабельникова) Прасковья Трофимовна ум.мл.

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.01.1887 ст.

Дочь: (Корабельникова) Агафья Трофимовна

Мать ребёнка: Корабельникова (Аксёнова) Мария Михайловна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
восприемники: Иван Миронович Сонин и Аксёнова
Восприемник
03.11.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1910 — 31 декабря 1912 ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №170, стр. 102 Поручитель на... Показать все
Смерть
Неизвестно

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