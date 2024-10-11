Корабельников Трофим Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
Неизвестно
Восприемник
29.04.1882 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.145.Л.197об-198 родился Яков у Ф.Г.Леньшина воспр.:Трофим Алексеевич Корабельников и Иноземцева
Бракосочетание
15.06.1884 ст.
брак: Трофим Алексеевич Корабельников 20/ Мария Михайловна 20, дочь умершего кр. Михаила Александровича Аксёнова.
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: (Корабельникова) Прасковья Трофимовна ум.мл.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1887 ст.
Дочь: (Корабельникова) Агафья Трофимовна
Мать ребёнка: Корабельникова (Аксёнова) Мария Михайловна
восприемники: Иван Миронович Сонин и Аксёнова
Восприемник
03.11.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря 1 января 1910 — 31 декабря 1912 ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №170, стр. 102 Поручитель на... Показать все
Смерть
Неизвестно