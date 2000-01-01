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Павлов Александр Палович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1979

Дочь: Голубева Оксана Александровна

Мать ребёнка: Павлова Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
09.01.1985

Сын: Павлов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Павлова Надежда Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Надежда Викторовна

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