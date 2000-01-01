Павлов Александр Палович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1979
Дочь: Голубева Оксана Александровна
Мать ребёнка: Павлова Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
09.01.1985
Сын: Павлов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Павлова Надежда Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно