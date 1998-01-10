Смирнова Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Ирина Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1970

Дата смерти

10.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1970

Отец: Смирнов Геннадий

Мать: Смирнова Екатерина

Рождение ребёнка
15.09.1992

Дочь: Потехина Сабина Ильхамовна

Отец ребёнка: Юсубов Илхам Гусейнага оглы

Пойковский, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
10.01.1998
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