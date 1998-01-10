Смирнова Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1970
Дата смерти10.01.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1970
Отец: Смирнов Геннадий
Мать: Смирнова Екатерина
Рождение ребёнка
15.09.1992
Дочь: Потехина Сабина Ильхамовна
Отец ребёнка: Юсубов Илхам Гусейнага оглы
Пойковский, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
10.01.1998