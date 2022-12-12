Мильмейстер (Дувидзон) Роза Ивановна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Дувидзон Иона
Мать: Дувидзон Молка
Рождение ребёнка
13.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно