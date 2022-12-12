Мильмейстер (Дувидзон) Роза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМильмейстер (Дувидзон) Роза Ивановна

Мильмейстер (Дувидзон) Роза Ивановна

avatar

Место рождения

Меджибож, Хмельницька область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1899 г.р.
1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Дувидзон Иона

Мать: Дувидзон Молка

Меджибож, Хмельницька область
Рождение ребёнка
13.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотаревский Лев Исаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильмейстер Михаил Срулевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотаревский Лев Исаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close