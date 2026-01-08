(Шломовна) Иулияна Никифорова 1758 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шломовна) Иулияна Никифорова

Автор
ат
тризна а.

женский, родилась 1758, Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

умерла Неизвестно

Мать
Гликерия1728 г.р.
Отец
Шлома Никифор?1727 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Шлома Никифор?

Мать: Гликерия

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1778

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вихолка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
1781

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вихолка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вихолка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Неизвестно

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