(Шломовна) Иулияна Никифорова
женский, родилась 1758, Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
умерла Неизвестно
МатьГликерия1728 г.р.
ОтецШлома Никифор?1727 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Шлома Никифор?
Мать: Гликерия
Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1778
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1781
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1783
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно