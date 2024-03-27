Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1885

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Рахимов Салахетдин

Мать: Рахимова Шамсикамал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гарифа Мирасовна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Абдрашитов Харрас Мирасович

Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Файза Мирасовна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1916

Сын: Рашитов Маннан Мирасович

Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

с.Таймасово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1921

Дочь: Яйкарова Сагида Мирасовна

Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Смерть
1962
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
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