Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Рахимов Салахетдин
Мать: Рахимова Шамсикамал
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гарифа Мирасовна
Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Абдрашитов Харрас Мирасович
Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Файза Мирасовна
Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич
Рождение ребёнка
19.09.1916
Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич
с.Таймасово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1921
Дочь: Яйкарова Сагида Мирасовна
Отец ребёнка: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР