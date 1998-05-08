Лынник (Корниенко) Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лынник (Корниенко) Мария Лаврентьевна

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Место рождения

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.02.1911 ст.

Дата смерти

08.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1911 ст.

Отец: Корниенко Лаврентий Дмитриевич

Мать: Корниенко Ольга Сергеевна

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.01.1928

Муж: Лынник Михаил Владимирович

Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1938

Сын: Лынник Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лынник Михаил Владимирович

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.05.1998
Языково, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
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