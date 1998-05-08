Лынник (Корниенко) Мария Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1911 ст.
Дата смерти08.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1911 ст.
Бракосочетание
11.01.1928
Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1938
Сын: Лынник Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лынник Михаил Владимирович
Смерть
08.05.1998
Языково, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан