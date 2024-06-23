Торопов (Дружинин) Евфим Иванович
Место рождения
Дата рождения05.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Дружинин Иван
Мать: не указана
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Дочь: (Торопова) Агрипина Евфимовна
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Сын: Дружинин Кельсей Евфимович
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Сын: Торопов Дмитрий Евфимович
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Дочь: Торопов Леонид Евфимович
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Дочь: (Торопова) Лидия Евфимовна
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Дочь: (Торопова) Евгения Евфимовна
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Дочь: (Торопова) Нина (Ксенья) Евфимовна
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна
Мать ребёнка: Торопова Фотинья Никиферовна