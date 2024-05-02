Абрамов Лукьян Абрамович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Абрамов Алексей Лукьянович
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Абрамов Лазарь Лукьянович
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Абрамов Иоанникий Лукьянович
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Абрамова) Евфимия Лукьяновна
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Смерть
Неизвестно