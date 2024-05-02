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Абрамов Лукьян Абрамович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Марья Антоновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Абрамов Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Абрамов Лазарь Лукьянович

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Абрамов Иоанникий Лукьянович

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Абрамова) Евфимия Лукьяновна

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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