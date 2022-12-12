Галикай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаликай

Галикай

avatar

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788

Сын: Сайфулла Галикаев

Мать ребёнка: Хабиба Бикбовова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Фейзулла Галикаев

Мать ребёнка: Хабиба Бикбовова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Манехия Галикаева

Мать ребёнка: Хабиба Бикбовова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Фатхулла Галикаев

Мать ребёнка: Хабиба Бикбовова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Зайнулла Галикаев

Мать ребёнка: Хабиба Бикбовова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гайнулла Галикаев

Мать ребёнка: Хабиба Бикбовова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close