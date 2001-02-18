Юрзанов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1929
Дата смерти18.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929
Отец: Юрзанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.02.2001