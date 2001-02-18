Юрзанов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрзанов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1929

Дата смерти

18.02.2001

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ДД
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929

Отец: Юрзанов Иван

Мать: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.02.2001

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