Орлов (Хлевин) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов (Хлевин) Анна Павловна

Место рождения

ЗКО, х.Петров, Казахстан

Дата рождения

05.10.1929

Дата смерти

18.09.2005

Пол

Женский

Отец

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Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хлевин (Дынников) Елена Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новосиньково, Дмитровский, Московская область
п.Новосиньково
Рождение ребёнка
03.02.1955

Сын: Орлов Александр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.09.2005
Новосиньково, Дмитровский, Московская область
п.Новосиньково

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