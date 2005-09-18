Орлов (Хлевин) Анна Павловна
Место рожденияЗКО, х.Петров, Казахстан
Дата рождения05.10.1929
Дата смерти18.09.2005
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Новосиньково
Рождение ребёнка
03.02.1955
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.09.2005
п.Новосиньково