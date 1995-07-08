Целюнов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1925

Дата смерти

08.07.1995

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925

Отец: Целюнов Василий Николаевич

Мать: Целюнова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1947

Сын: Целюнов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Целюнова Зоя Фёдоровна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Зоя Фёдоровна

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитоба
Рождение ребёнка
18.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Зоя Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целюнова Зоя Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Целюнова Зоя Фёдоровна

Смерть
08.07.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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