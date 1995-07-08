Целюнов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1925
Дата смерти08.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925
Рождение ребёнка
01.11.1947
Сын: Целюнов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Целюнова Зоя Фёдоровна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Целюнова Зоя Фёдоровна
РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитоба
Рождение ребёнка
18.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Целюнова Зоя Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целюнова Зоя Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Целюнова Зоя Фёдоровна
Смерть
08.07.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область