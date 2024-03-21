Захаров Михаил Ильич
Место рождениясело Турино Алексинский уезд Тульская губерния
Дата рождения28.09.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1886 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1910
Сын: Захаров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Журавлева (Захарова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна
Смерть
Неизвестно
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым