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Захаров Михаил Ильич

Место рождения

село Турино Алексинский уезд Тульская губерния

Дата рождения

28.09.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1886 ст.

Отец: Захаров Илья Васильев

Мать: Захарова (Не Известно) Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна

Рождение ребёнка
30.11.1910

Сын: Захаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Журавлева (Захарова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

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