Мария Серапионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев
Волков Николай Дмитриевич (1881 — ?) Родился в семье священника села Пчелья Мологского уезда Дмитрия Волкова. Состоял надзирателем за учениками Угличского духовного училища. Впоследствии — священник С... Показать все
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Волков Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Волкова) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев
Смерть
Неизвестно