Мария Серапионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Серапионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Дмитрий Василев

Рождение ребёнка
1881

Сын: Волков Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев

Волков Николай Дмитриевич (1881 — ?) Родился в семье священника села Пчелья Мологского уезда Дмитрия Волкова. Состоял надзирателем за учениками Угличского духовного училища. Впоследствии — священник С... Показать все
Рождение ребёнка
1882

Сын: Волков Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев

Рождение ребёнка
1883

Сын: Волков Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев

Рождение ребёнка
1885

Сын: Волков Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев

Рождение ребёнка
1886

Сын: Волков Серапион Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев

Рождение ребёнка
1890

Сын: Волков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Волкова) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Василев

Смерть
Неизвестно

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