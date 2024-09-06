Боровиков Кирилл Федоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Боровиков Николай
Мать ребёнка: (Алексеева) Мария Лазарева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Боровикова) Клавдия
Мать ребёнка: (Алексеева) Мария Лазарева
Рождение ребёнка
1913
Сын: Боровиков Александр
Мать ребёнка: (Алексеева) Мария Лазарева