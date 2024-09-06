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Боровиков Кирилл Федоров

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровиков Федор Миронов

Мать: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алексеева) Мария Лазарева

Рождение ребёнка
1907

Сын: Боровиков Николай

Мать ребёнка: (Алексеева) Мария Лазарева

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Боровикова) Клавдия

Мать ребёнка: (Алексеева) Мария Лазарева

Рождение ребёнка
1913

Сын: Боровиков Александр

Мать ребёнка: (Алексеева) Мария Лазарева

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