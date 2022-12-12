Василенко Сергей Никифорович
Место рождения
Дата рождения30.03.1872
Дата смерти11.03.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872 по 1882
Место жительства
С 1882 по 1891
Царевка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1891 по 1956
Смерть
11.03.1956