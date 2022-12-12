Василенко Сергей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Сергей Никифорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.03.1872

Дата смерти

11.03.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1872 по 1882
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1882 по 1891
Царевка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1891 по 1956
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.03.1956
Москва, город федерального значения Москва
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