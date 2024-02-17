Газибутаева Инна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Газибутаева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Газибутаев Николай Рамазанович
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Газибутаева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Газибутаев Николай Рамазанович
Рождение ребёнка
1991
Сын: Газибутаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Газибутаев Николай Рамазанович
Бракосочетание
Неизвестно