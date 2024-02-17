Газибутаева Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газибутаева Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Газибутаева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Газибутаев Николай Рамазанович

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Газибутаева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Газибутаев Николай Рамазанович

Рождение ребёнка
1991

Сын: Газибутаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Газибутаев Николай Рамазанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газибутаев Николай Рамазанович

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