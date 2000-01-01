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Васнецов Сидор Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Васнецов Прокопий Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Курочкина Федосья Сидоровна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Зорина Елена Сидоровна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Васнецов Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Кырчаны 1780
Смерть
1815
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