Васнецов Сидор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Васнецов Прокопий Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Курочкина Федосья Сидоровна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Зорина Елена Сидоровна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Васнецов Андрей Сидорович
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Кырчаны 1780
Смерть
1815