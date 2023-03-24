Чернышов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1892
Дочь: Чернышова Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Чернышова Мария
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Олимпиада Михайловна
Мать ребёнка: Чернышова Мария