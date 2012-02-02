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Ивженко Кира Витальевна
Ивженко Кира Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.2012 ст.
Пол
Женский
Отец
Ивженко Виталий Николаевич
1978 г.р.
Мать
Ахматова Оксана Вячеславовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2012 ст.
Отец:
Ивженко Виталий Николаевич
Мать:
Ахматова Оксана Вячеславовна
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