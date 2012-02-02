Ивженко Кира Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивженко Кира Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.2012 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2012 ст.

Отец: Ивженко Виталий Николаевич

Мать: Ахматова Оксана Вячеславовна

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