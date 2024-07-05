Сивяков Павел 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сивяков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сивяков Антип

Мать: (Соломатин) Евдокия Демидовна

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/51
Бракосочетание
16.02.1853

Жена: Сивякова (Мохова) Анна Тарасовна

https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/184?center=1168+1344
Рождение ребёнка
1854

Сын: Сивяков Иван

Мать ребёнка: Сивякова (Мохова) Анна Тарасовна

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/51
Рождение ребёнка
26.12.1855

Дочь: (Сивякова) Татьяна

Мать ребёнка: Сивякова (Мохова) Анна Тарасовна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/51
Смерть
Неизвестно

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