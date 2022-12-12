Волчкова Пелагея Ирадионова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1895
Рождение ребёнка
03.11.1896
Дочь: Матрона Феоктистовна
Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов
Рождение ребёнка
?.08.1899
Сын: Волчков Алексей Феоктистович
Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов
Рождение ребёнка
12.09.1906
Сын: Волчков Федор Феоктистович
Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.08.1908
Дочь: Анастасия Феоктистовна
Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов
Рождение ребёнка
08.10.1912
Сын: Волчков Петр Феоктистович
Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов
Рождение ребёнка
28.06.1915
Сын: Волчков Павел Феоктистович
Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов
Рождение ребёнка
03.09.1916
Дочь: Раиса Феоктистовна
Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов
Смерть
Неизвестно