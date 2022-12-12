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Волчкова Пелагея Ирадионова

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Место рождения

Полибино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Полибино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.01.1895

Муж: Волчков Феоктист Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1896

Дочь: Матрона Феоктистовна

Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.08.1899

Сын: Волчков Алексей Феоктистович

Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1906

Сын: Волчков Федор Феоктистович

Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.08.1908

Дочь: Анастасия Феоктистовна

Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1912

Сын: Волчков Петр Феоктистович

Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1915

Сын: Волчков Павел Феоктистович

Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1916

Дочь: Раиса Феоктистовна

Отец ребёнка: Волчков Феоктист Стефанов

Смерть
Неизвестно
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