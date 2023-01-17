Талашко Игнат Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мельникова Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна
Рождение ребёнка
26.11.1909
Сын: Талашко Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна
Рождение ребёнка
06.04.1911
Сын: Талашко Георгий Игнатьевич
Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна
Рождение ребёнка
01.01.1919
Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна
Рождение ребёнка
01.02.1919
Сын: Талашко Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна
Рождение ребёнка
26.03.1921
Дочь: Леонова Лидия Игнатьевна
Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна