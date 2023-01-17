Талашко Игнат Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалашко Игнат Маркович

Талашко Игнат Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мельникова Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна

Рождение ребёнка
26.11.1909

Сын: Талашко Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна

Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Талашко Георгий Игнатьевич

Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна

Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна

Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна

Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Талашко Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1919

Сын: Талашко Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.03.1921

Дочь: Леонова Лидия Игнатьевна

Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Талашко Анна Болеславовна

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