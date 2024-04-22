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Екатерина Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

02.05.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Иван Игнатьев (Ич)

Мать: Анна Антонова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
02.05.1860 ст.
Причина смерти: простуда | по МК1860 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9MS9?i=1213&wc=Q866-2SD:375541101,380331001,380331002,380805301&cc=1921824
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