Екатерина Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти02.05.1860 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Иван Игнатьев (Ич)
Мать: Анна Антонова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
02.05.1860 ст.
Причина смерти: простуда | по МК1860 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9MS9?i=1213&wc=Q866-2SD:375541101,380331001,380331002,380805301&cc=1921824