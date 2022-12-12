Перова (Шамадыкова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.2005
Сын: Лузанов Эренцен Арсланович
Отец ребёнка: Перов Антон Юрьевич
Бракосочетание
25.06.2013
Муж: Перов Антон Юрьевич
Рождение ребёнка
25.06.2015
Отец ребёнка: Перов Антон Юрьевич
Родился очень слабым, но терпеливым и с огромным желанием жить. В утробе наглотался меконий и месяц лежал в интенсиве. Мы очень боялись потерять тебя Бодася.
Рождение ребёнка
29.04.2019
Сын: Перов Олег Антонович
Отец ребёнка: Перов Антон Юрьевич
Рождение ребёнка
10.03.2020
Отец ребёнка: Перов Антон Юрьевич