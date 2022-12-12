Перова (Шамадыкова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерова (Шамадыкова) Екатерина Николаевна

Перова (Шамадыкова) Екатерина Николаевна

avatar

Место рождения

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия

Дата рождения

06.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
28.12.2005

Сын: Лузанов Эренцен Арсланович

Отец ребёнка: Перов Антон Юрьевич

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Бракосочетание
25.06.2013

Муж: Перов Антон Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.2015

Сын: Перов Богдан Антонович

Отец ребёнка: Перов Антон Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Родился очень слабым, но терпеливым и с огромным желанием жить. В утробе наглотался меконий и месяц лежал в интенсиве. Мы очень боялись потерять тебя Бодася.
Рождение ребёнка
29.04.2019

Сын: Перов Олег Антонович

Отец ребёнка: Перов Антон Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.2020

Сын: Перов Ярослав Антонович

Отец ребёнка: Перов Антон Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close