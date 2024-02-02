Захаренко Евгений Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко Евгений Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаренко Тимофей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1984

Дочь: Чадова Оксана Евгеньевна

Мать ребёнка: Захаренко Лариса Анатольевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаренко Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Захаренко Лариса Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаренко Лариса Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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