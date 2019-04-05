Артеев Николай Уалентович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1961
Дата смерти05.04.2019
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Ларионова) Светлана
Рождение ребёнка
23.06.1984
Мать ребёнка: Маслова (Артеева) Лидия Викторовна
Рождение ребёнка
29.03.1991
Дочь: Артеева (Кравченко) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Маслова (Артеева) Лидия Викторовна
Смерть
05.04.2019