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Артеев Николай Уалентович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1961

Дата смерти

05.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1961

Отец: Артеев Уалент Ефимович

Мать: Вокуева (Артеева) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеев Даниил Николаевич

Мать ребёнка: (Ларионова) Светлана

Рождение ребёнка
23.06.1984

Сын: Артеев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Маслова (Артеева) Лидия Викторовна

Рождение ребёнка
29.03.1991

Дочь: Артеева (Кравченко) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Маслова (Артеева) Лидия Викторовна

Смерть
05.04.2019

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